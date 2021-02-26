Минздрав проверит видео, где пермский медик бьет ребенка в больнице

Минздрав пермского края проверит видео, которое появилось в социальных сетях. На кадрах медик одной из больниц несколько раз бьет ребенка, пришедшего к нему на прием.

Об этом сообщили РИА «Новости» в Министерстве здравоохранения Пермского края. Речь идет о видео, на котором женщина в костюме медика хватает лежащего на полу ребенка и несколько раз ударяет его рукой. Уточняется, что пострадал пациент детского отделения клинического фтизиопульмонологического медицинского центра в Перми.

«Такое отношение медицинского персонала к пациентам недопустимо. По фактам, зафиксированным на видео, специалистами Министерства здравоохранения края будет проведена проверка», — процитировало агентство сообщение ведомства.

В Минздраве также уточнили, что видеозапись с избиением ребенка передали главному врачу медицинского учреждения, чтобы тот принял меры.