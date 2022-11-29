Общество 29 ноября 2022, 20:16 Минздрав проверит оказание помощи ребенку, умершему в Иркутской области СК возбудил дело после смерти четырехмесячного ребенка в больнице Иркутской области Marcelo Leal/Unsplash / Unsplash

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В Ивано-Матренинской детской клинической больнице Иркутской области 28 ноября умер четырехмесячный ребенок, сообщил Telegram-канал Shot. Региональный СК возбудил уголовное дело, а местный Минздрав организовал проверку оказания помощи младенцу.

Журналисты сообщили, что 24 ноября ребенку сделали прививку детской вакциной «Пентаксим». Через два дня ему стало плохо, и мать дала ему успокоительное — как ей рекомендовали врачи. Состояние мальчика не улучшилось, и родители отвезли его в больницу. Медики диагностировали отравление лекарственными препаратами, а 28 ноября ребенок умер.

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В Минздраве Иркутской области подтвердили — мальчик находился в медучреждении на обследовании и лечении по поводу неврологических нарушений. Сейчас эксперты проводят ряд исследований, по результатам которых установят причину смерти.

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Региональный СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи изучают медицинские документы мальчика и его историю болезни.

В Новосибирской области погиб полуторамесячный ребенок. Его родители заявили, что в смерти виноват анестезиолог — он якобы был пьян и не сумел оказать должную помощь.