Минздрав прояснил ситуацию с антисанитарией в больнице Златоуста

Пациентка больницы в Златоусте пожаловалась на горы мусора и ужасный запах в учреждении. В Минздраве Челябинской области ситуацию прояснили.

«Это зона (где пациентка обнаружила свалку — прим. ред.) нерабочая. Как объяснил нам главврач, там была проблема с подрядчиком, с которым они заключили контракт на вывоз мусора. Это зона, где пациентов в принципе не должно быть. Так же, как и рабочего персонала. Это зона, где в том числе и отходы хранятся», — рассказала «360» пресс-секретарь регионального Минздрава Марина Сергеева.

Собеседница задалась вопросом, как вообще пациентка туда попала. Специалисты ведомства уже выехали в больницу, чтобы разобраться со всеми вопросами на месте.

Ранее жительница Златоуста оставила гневный пост в одной из городских групп в социальной сети «ВКонтакте». Она написала, что обнаружила под лестницей источавшие дурной запах горы мусора. Пациентка рассказала про неряшливых медсестер, немытые полы и холодную еду.