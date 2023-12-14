Общество 14 декабря 2023, 11:56 Минздрав призвал запретить алкогольное мороженое для детей Помощник главы Минздрава Кузнецов: алкогольное мороженое нельзя давать детям Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Алкогольное мороженое должно быть недоступно для детей. Об этом РИА «Новости» заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Мороженое — очень привлекательный продукт для детей и подростков, и если в нем содержится алкоголь, оно должно быть недоступно для лиц младше 18 лет», — считает он.

Реклама

Кузнецов назвал такой расклад «абсолютно логичным». По его мнению, на мороженое с содержанием алкоголя должны распространяться все ограничения, которые действуют для алкогольным напитков.

Минздрав поддерживает все меры по снижению потребления алкоголя, добавил собеседник агентства.

Ранее Минфин предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в десертах, в том числе в мороженом, с нынешних 7-10 до 1,2%. Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров рассказал «360», что мороженое и без алкоголя обеспечивает «нормальный уровень эйфории». Он счел неприемлемой продажу лакомства с этиловым спиртом детям.