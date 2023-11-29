29 ноября 2023, 11:56
Минздрав Приморья: ребенок весом более пяти килограммов родился во Владивостоке
Младенец весом более пяти килограммов появился на свет во Владивостоке. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Telegram-канал минздрава Приморья.
«Итоговый вес малыша составил 5120 грамм, а рост — 60 сантиметров. Подобные параметры соответствуют 1,5 месяца развития ребенка», — отметили в ведомстве.
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Роды проходили с помощью операции кесарева сечения. Мать малыша приехала в городское медучреждение из поселка Славянка Хасанского района.
Дети
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