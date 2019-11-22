Минздрав предложил удаленные проверки водителей автобусов

Минздрав придумал, как регулярно проверять водителей общественного транспорта. Им будут ежедневно проводить удаленный медосмотр, их также проверят на наркотики, а тех, кто работает с источниками повышенной опасности, будут также осматривать психиатры.

Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативных актов, водители общественного транспорта должны будут проходить медосмотры в начале или в конце рабочей смены. Так в Минздраве намерены выявлять у водителей заболевания, которые препятствуют выполнению трудовых обязанностей. Эта же мера позволит определять, употреблял ли водитель алкоголь или наркотики.

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В законопроекте прописано, что медосмотр может быть дистанционным. Если при таком осмотре врач заподозрит употребление алкоголя, работник будет направлен на токсикологическое исследование. Кроме того, всех водителей обяжут проходить тест на наркотики раз в полгода и большой медосмотр не реже одного раза в два года.

Те сотрудники, которые работают в условиях повышенной опасности, должны будут проходить психиатрическое медосвидетельствование не реже одного раза в пять лет.

Осмотры будут проводиться за счет средств работодателя в рабочее время. Все изменения должны будут прописать в Трудовой кодекс.