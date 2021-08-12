Минздрав предложил повысить возраст для продажи крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав вернулся к идее повысить возраст, с которого можно покупать крепкий алкоголь, с 18 лет до 21 года. Как сообщили «Известия», проект министерства уже проходит оценку специальной рабочей группы.

Ведомство впервые выдвинуло такую инициативу еще в 2019 году. Но тогда финансово-экономический блок правительства оказался против идеи. Теперь Минздрав снова выступил с предложением о повышении возраста. Там разработали поправки в законодательство. Если они будут приняты, то могут вступить в силу с 1 марта 2022 года.

Речь идет о напитках, в которых содержание алкоголя превышает 16,5%. Их предлагают запретить продавать всем, кто еще не достиг возраста в 21 год. Сейчас такие напитки отпускаются всем, кто старше 18. Если продавец сомневается в возрасте покупателя, он может потребовать у него документ, который подтверждает возраст.

После того, как поправки оценит рабочая группа, они поступят на экспертизу одной из подкомиссий кабмина. Потом документ должен поступить на комиссию правительства по законопроектной деятельности. Только там будет приниматься решение о том, поступит ли проект на рассмотрение Госдумы.

Всемирная организация здравоохранения ранее предложила вообще запретить пить алкоголь женщинам, которые находятся в детородном возрасте. Такая инициатива моментально стала поводом для резкой критики в интернете, а саму ВОЗ стали обвинять в сексизме.