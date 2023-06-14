Общество 14 июня 2023, 16:44 Минздрав посчитал недопустимой смену пола только по желанию пациента Мурашко: Минздрав поддерживает недопустимость смены пола лишь на основании желания Unsplash

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Минздрав России согласен с мнением, что менять пол на основании одного желания пациента недопустимо. Об этом заявил глава министерства Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

«Министерство здравоохранения поддерживает недопустимость смены пола на основании только лишь желания пациента или тех или иных, так скажем, неправомочных действий», — сообщил министр.

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Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить государственную регистрацию смены пола без операций, а также проведение таких хирургических вмешательств. Исключение предлагают сделать только для лечения врожденной аномалии у детей. Авторами инициативы выступили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и почти 400 депутатов.

Профессор, врач-хирург из Первого МГМУ имени Сеченова Андрей Шестаков в беседе с «360» назвал нонсенсом смену пола по медицинским показаниям. По его словам, многие, кто идет на этот шаг, просто хотят привлечь к себе внимание.