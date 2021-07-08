Минздрав получил предложение ЕС о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Российский Минздрав получил письмо с предложением Евросоюза о взаимном признании электронных сертификатов о вакцинации. В ведомстве заявили, что готовы обсудить этот вопрос с европейскими коллегами.

О получении предложения ЕС рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, сообщил ТАСС.

«Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать», — сказал он.

Ранее о планах ЕС обратиться в Минздрав РФ с предложением по взаимному признанию сертификатов о прививках, сообщал посол Евросоюза в России Маркус Эдерер. По его словам, ЕС предложил России присоединиться к европейской системе сертификации эпидемиологического статуса.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса была создана в российском Центре имени Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V». Помимо него, в РФ были разработаны и зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Кампания по вакцинации началась в России в январе этого года. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, на сегодняшний день полностью привились от коронавируса 18,5 млн россиян.