Минздрав получил документы на регистрацию третьей вакцины от коронавируса
«Это цельновирионная инактивированная вакцина. Документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации», — сказал Мурашко на селекторном совещании с представителями регионов. Его процитировал ТАСС.
Он отметил, что более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса «Спутник V» с начала недели ввели в гражданский оборот для массовой вакцинации россиян. Поставки препарата в регионы продолжают увеличивать.
Ранее о скорой регистрации вакцины от Центра имени Чумакова говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Известно, что препарат можно хранить при температуре + 2…+8 градусов. Вакцина успешно прошла доклинические испытания. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала во всех регионах России 18 января. В Московской области с конца декабря привились более 23 тысячи жителей.