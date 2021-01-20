Минздрав получил документы на регистрацию третьей вакцины от коронавируса

Минздрав России получил от Центра имени Чумакова пакет документов для регистрации вакцины против коронавируса. Их отправили на экспертизу. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Это цельновирионная инактивированная вакцина. Документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации», — сказал Мурашко на селекторном совещании с представителями регионов. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса «Спутник V» с начала недели ввели в гражданский оборот для массовой вакцинации россиян. Поставки препарата в регионы продолжают увеличивать.

Ранее о скорой регистрации вакцины от Центра имени Чумакова говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Известно, что препарат можно хранить при температуре + 2…+8 градусов. Вакцина успешно прошла доклинические испытания. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала во всех регионах России 18 января. В Московской области с конца декабря привились более 23 тысячи жителей.