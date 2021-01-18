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    18 января 2021, 20:22

    Минздрав Подмосковья разъяснил, кому стоит воздержаться от крещенских купаний

    Анатолий Минкин

    Православные проводят традиционное купание в проруби в праздник Крещения, 19 января. Но есть люди, которым окунание в ледяную воду противопоказано. Министерство здравоохранения Московской области перечислило признаки, при которых от традиционного купания лучше отказаться, чтобы не навредить своему здоровью.
    Минздрав Подмосковья разъяснил, кому стоит воздержаться от крещенских купаний
    Минздрав Подмосковья разъяснил, кому стоит воздержаться от крещенских купаний | Изображение 1
    Источник фото: Министерство здравоохранения Московской области

    Прежде всего нельзя окунаться в ледяную воду гражданам с повышенной температурой или признаками ОРВИ, а также тем, у кого диагностированы болезни органов дыхания, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, почек, сердца и сосудов.

    Беременным женщинам и детям, а также страдающим сахарным диабетом лучше избегать купания в проруби. Сюда же относятся те, кто в течение последних семи дней сделал прививку от коронавируса.

    «Для неподготовленного организма погружение в ледяную воду — сильнейший стресс», — напомнили в Минздраве Московской области.

    Но если все же противопоказаний нет, то окунуться можно только при условии соблюдения социальной дистанции с другими верующими.

    Всего в Подмосковье организовали 220 площадок для крещенского купания. На местах будут дежурить бригады медиков для оказания экстренной помощи. Узнать адреса купелей можно в материале «360».