Минздрав Подмосковья разъяснил, кому стоит воздержаться от крещенских купаний

Источник фото: Министерство здравоохранения Московской области

Прежде всего нельзя окунаться в ледяную воду гражданам с повышенной температурой или признаками ОРВИ, а также тем, у кого диагностированы болезни органов дыхания, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, почек, сердца и сосудов.

Беременным женщинам и детям, а также страдающим сахарным диабетом лучше избегать купания в проруби. Сюда же относятся те, кто в течение последних семи дней сделал прививку от коронавируса.

«Для неподготовленного организма погружение в ледяную воду — сильнейший стресс», — напомнили в Минздраве Московской области.

Но если все же противопоказаний нет, то окунуться можно только при условии соблюдения социальной дистанции с другими верующими.

Всего в Подмосковье организовали 220 площадок для крещенского купания. На местах будут дежурить бригады медиков для оказания экстренной помощи. Узнать адреса купелей можно в материале «360».