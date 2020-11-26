Минздрав Подмосковья проверит информацию о конфликте врача и пациентки в Звенигороде

В СМИ появилась информация о том, что жительницу Звенигорода с подозрением на COVID-19 якобы избил в больнице заведующий отделением. Министерство здравоохранения региона сейчас проверяет сообщение об этом конфликте.

Как рассказали в ведомстве, достоверность информации проверяют сотрудники компетентных органов. Когда они все выяснят, в этой истории дадут правовую оценку и врачу, и пациентке.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, в котором 42-летняя Ольга Спецова рассказала о конфликте с заведующим отделением звенигородской больницы. Она попала туда с подозрением на COVID-19. Женщина решила уточнить, когда ей будут делать процедуру, а врач, по ее словам, заявил, что ему некогда с ней разговаривать. Спецова настоятельно попросила ответить, после чего завотделением якобы затащил ее в ординаторскую и избил.

Сам врач рассказал, что все было наоборот: пациентку никто не трогал, а она ударила его в пах.