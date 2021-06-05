Минздрав Подмосковья опроверг СМИ с новостью о «Спутнике V» в мусорном баке

«Ридус» 4 июня опубликовал новость с заголовком «Москвич обнаружил в мусорном баке упаковки с ампулами „Спутника V“». Министерство здравоохранения Московской области проверило информацию и опровергло ее.

Журналисты прикрепили к тексту публикации фотографию ампул вакцины «Гам-Ковид-Вак», на которой четко виден номер серии. После этого Минздрав Подмосковья провел служебную проверку медицинских препаратов с серийным номером, указанном на снимке в новости.

В итоге выяснилось, что все вакцины, поступившие в подведомственные региональному Минздраву медицинские организации, использованы для вакцинации. Это четко фиксируется в системе ЕМИАС, отметили в пресс-службе ведомства.

«Минздравом Московской области ведется строгий учет по количеству поступившей вакцины и количеству прошедших вакцинацию. Считаем данную публикацию не соответствующую действительности, которая вводит читателей в заблуждение», — отметили в пресс-службе Минздрава Московской области.