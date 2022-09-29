Минздрав подготовил программу гарантий медицинской помощи по ОМС | 360°

Общество 29 сентября 2022, 18:37 Поделиться Telegram

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Viber Минздрав подготовил программу гарантий медицинской помощи по ОМС

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Минздрав подготовил новые нормативы оказания медицинской помощи по полису ОМС. Об этом написала «Парламентская газета».

В частности, объемы оказания бесплатной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями вырастут на 16%, а женщинам, нуждающимся в ЭКО — на 18,5%. При этом бюджет на стационарное лечение пациентов с коронавирусом в 2023 году наоборот уменьшат.

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Согласно документу, в 2023–2025 годах россияне смогут бесплатно получать первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, а также скорую и паллиативную виды медпомощи.

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