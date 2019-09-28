Минздрав поддержал запрет курения на балконах

В Минздраве положительно отреагировали на запрет курения на балконах. По мнению замминистра Олега Салагая, курение опасно для здоровья, в том числе из-за пожара.

«На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов — пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении», — написал Салагай в своем Telegram-канале.

Он заметил, что пожар грозит не только курильщику или его ближайшим соседям. Бывает, что люди сбрасывают горящие окурки вниз, и тогда может загореться любой балкон, к которому этот окурок принесет ветром. Салагай напомнил при этом, что многие родители днем размещают маленьких детей поспать на свежем воздухе на балконе.

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Салагай подчеркнул, что запрет на открытый огонь, установленный правительством, очень важен.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на этой неделе подписал документ с изменениями в правила противопожарной безопасности. В них, в частности, содержится запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях. В МЧС подтвердили, что новые правила касаются курения и использования зажигалок и спичек. Поправки вступят в силу с 1 октября.