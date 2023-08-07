Общество 07 августа 2023, 23:06 Минздрав поддержал предложение повысить акциз на сигареты на 30% Минздрав поддержал предложение Минфина повысить акциз на 30% для сигарет дороже 200 рублей Freepik

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Минздрав России поддержал инициативу Минфина увеличить акцизы на сигареты дороже 200 рублей за пачку. Повышение планируется на 30%, сообщил «Ведомостям» помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Минздравом России поддержан предложенный Минфином России подход <…> в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 руб., повышения ставки акцизов на сигары на 30%», — сообщил Кузнецов.

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Помощник главы Минздрава отметил, что из-за увеличения акцизов и роста цен на сигареты и папиросы снижается потребление табака населением. Также растут налоговые отчисления в бюджет. По словам Кузнецова, полученные средства направят на борьбу с гепатитом С.

Экономист и политолог Александр Дудчак отметил, что вряд ли курильщики будут меньше покупать сигарет. Он предложил поменять подход в борьбе за здоровье нации и не допускать «первой затяжки».