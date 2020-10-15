Минздрав озвучил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

В России рассчитывают приступить к массовой вакцинации населения от коронавируса в конце ноября. Предварительные сроки назвал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В министерстве планируют начать делать прививки против COVID-19 в последних числах ноября, чтобы обеспечить в полном объеме производственный цикл и контроль качества. Слова Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей привел ТАСС.

«Мы планируем более массовую поставку вакцин <…> в последних числах ноября и декабре», — сказал министр.

Вакцинировать россиян будут с учетом медицинских показаний. Специалисты определят, какой именно препарат введут определенному контингенту лиц.

«Дополнительные данные <…> позволят нам четко структурировать контингенты лиц, которые будут прививаться тем или иным лекарственным препаратом», — отметил Мурашко, напомнив, что две российских вакцины уже зарегистрированы. Третья проходит клинические исследования и, возможно, в ноябре тоже получит регистрационное удостоверение.

Мурашко обратил внимание, что пациентов с COVID-19 необходимо направлять в больницу не позже третьих суток с начала болезни при неэффективности амбулаторного лечения.