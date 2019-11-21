Минздрав отложил приказ о новом порядке медосмотра водителей

Цены на медицинские справки для водителей не изменятся в ближайшее время. Такое решение приняло Министерство здравоохранения России. Ведомство отложило вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра, который должен был начать действовать в стране с 22 ноября 2019 года.

В ближайшее время водителям не нужно будет сдавать анализы на наркотики.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан Министром и направлен на государственную регистрацию», — написал в четверг, 21 ноября, замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что ведомство проведет дополнительный анализ методов, которые будут использоваться для освидетельствования водителей. Они должны быть эффективными, но сохранять адекватную стоимость.

Об изменении правил получения медицинской справки водители узнали недавно. Эта новость вызвала среди автомобилистов ажиотаж из-за резкого подорожания стоимости этого документа — с 22 ноября его цена должна была увеличиться в несколько раз.

Водители, которым скоро нужно менять права, приехали в наркодиспансеры, чтобы сэкономить деньги. В результате очередь в медицинских центрах достигала 300 человек, хотя обычно за целый день на прием приходит по 40-50 человек.