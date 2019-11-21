Минздрав отложил до лета приказ о новом медосмотре для водителей

В министерстве указали и причину, по которой было принято такое решение — это обеспокоенность россиян. Также в министерстве намерены дополнительно проанализировать методы, которые будут использоваться для освидетельствования. Такой анализ необходим для обеспечения эффективности нововведений и кроме того — обеспечения адекватности цен на медосмотры.

Россияне нервно восприняли нововведения, которые должны были вступить в силу с 22 ноября. В частности, предполагалось что водительские медосмотры будут включать в себя выявление маркеров алкоголизма и склонность к употреблению наркотических веществ. Для этого нужны дополнительные анализы и исследования, которые могли бы вдесятеро увеличить стоимость водительского медицинского освидетельствования, а кроме того, неожиданно аннулировать водительские права.

Пока нововведения не вступили в силу, по всей России начался ажиотаж по поводу получения медицинских справок. Люди собирались в огромные очереди, чтобы успеть получить документ до вступления новшеств в силу. Известно как минимум об одном смертельном случае при этом: в Казани мужчина умер прямо в очереди за справкой.

Президент России Владимир Путин между тем назвал чушью попытку ввести новый порядок медосмотра. «Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают три миллиона 200 тысяч человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят», — возмутился глава государства, узнав, что цена освидетельствования может достигать пяты тысяч рублей и более.