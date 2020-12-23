Минздрав остановил набор добровольцев для испытания «Спутника V»

Новые добровольцы для исследования вакцины «Спутник V» больше не нужны. Минздрав России остановил поиск людей для исследования препарата.

«С учетом анализа промежуточных данных по безопасности и эффективности Минздравом России принято решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования вакцины „Спутник V“. <…> Набор новых участников в исследование производиться не будет», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы министерства.

В Минздраве отметили, что к испытанию препарата уже привлекли более 31 тысячи человек. Этого вполне достаточно. Набранная группа позволит в полной мере исследовать безопасность и эффективность вакцины. Наблюдать за привитыми добровольцами будут в течение полугода.

Директора Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что Минздрав решил больше не вводить участникам тестирования плацебо. Он добавил, что уже много людей, которые по результатам анализов узнали, что получили обманку, сразу решили сделать прививку для безопасности.