Минздрав опубликовал 13-ю версию рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом

Минздрав России выпустил 13-ю версию методических рекомендаций по лечению пациентов, заразившихся коронавирусом. В частности, специалисты уточнили возможности использования моноклональных антител в терапии.

Моноклональные антитела — это клонированные молекулы, которые вырабатывает иммунная система. Они способные связать и нейтрализовать возбудитель заболевания.

По мнению экспертов Минздрава, использование таких антител у пациентов с факторами риска тяжелого течения ковида позволит устранить вирус еще на раннем этапе.

Помимо этого, были усовершенствованы схемы лекарственной терапии, направленные на то, чтобы избежать избыточного воспаления. Был изменен и раздел о взаимозаменяемости лекарственных препаратов при лечении пациентов с ковидом.

Предыдущую версию рекомендаций Минздрав утвердил 21 сентября. В ней в лабораторное исследование коронавируса включили лучевую диагностику инфекции. Также появились новые главы о тактике и методах лечения. Появились советы о том, как врачам нужно работать с заразившимися беременными пациентками.