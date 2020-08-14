Минздрав опроверг обращение к США за совместной разработкой вакцины от коронавируса

Накануне телеканал CNN заявил, что из Москвы в Вашингтон поступило официальное предложение о сотрудничестве в разработке вакцины от коронавируса. Но от США поступил отказ. Вот только Минздрав РФ не направлял предложений.

Как оказалось, официальная Москва не направляла США предложения о сотрудничестве. Об этом «Интерфаксу» сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Никаких официальных предложений американской стороне Минздрав России не направлял Алексей Кузнецов.

Ранее телеканал CNN в своем сообщении ссылался на официальных представителей в Москве, которые сообщили им, что предложили США сотрудничество. Также телеканал сослался на американских чиновников, якобы они недоверительно относятся к российской вакцине, что испытания препарата и применяемые технологии противоречат видению американских ученных. Именно поэтому они и отказались сотрудничать, заявил телеканал.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована первой в мире. Запрос на доставку отечественной вакцины направило около 20 стран, в том числе Бразилия, которая заявила о готовности открыть производство по изготовлению российской вакцины.