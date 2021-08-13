Минздрав опроверг информацию о смерти человека из-за дыма от лесных пожаров в Якутии

Министерство здравоохранения опровергло сообщение о смерти человека из-за дыма от лесных пожаров в Якутии. Информация о смерти мужчины появилась в соцсетях накануне.

«Подобный вызов не был зафиксирован в службе скорой помощи. Информация не соответствует действительности», — отметила министр здравоохранения Елена Борисова Telegram-каналу «ЦУР Якутии».

В Министерстве здравоохранения региона рассказали РИА «Новости», что с 1 августа в больницы поступило 528 обращений, из них на амбулаторном лечении находятся 494 человека, в том числе 38 детей, госпитализированы — 34. В четверг, 12 августа, в медицинские учреждения обратились 99 жителей. Они пожаловались на ухудшение здоровья из-за едкого дыма от лесных пожаров, из них госпитализировали двух.

В социальных сетях ранее сообщалось, что в больнице умер человек, который обратился за медицинской помощью из-за дыма от лесных пожаров.

В Якутии предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 20 раз. В регионе продолжают действовать 168 природных пожаров.