Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики

Видеообращение четырех медиков из НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина нарушило врачебную этику. Такое мнение высказали в Министерстве здравоохранения России.

«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии (раздел этики, рассматривающий проблемы морали и нравственности —прим. ред.)», — сказано в сообщении пресс-службы Минздрава. Его процитировал «Интерфакс».

В министерстве добавили, что этой ситуацией занимается специальная комиссия ведомства. Она будет работать до 10 октября.

Ранее онкологи выложили на YouTube видеообращение. Они заявили, что недовольны происходящим в НИИ детской онкологии и гематологии. Медики потребовали отстранить от работы новое руководство учреждения, «обоснованно и прозрачно» платить зарплату сотрудникам, а также провести аудит строительства новых корпусов института детской онкологии. В противном случае 26 специалистов пообещали уволиться. Врачи также попросили общественность их поддержать.