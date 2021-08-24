Минздрав обновил срок действия QR-кода после вакцинации

Минздрав РФ обновил временные рекомендации по порядку проведения вакцинации против коронавируса. В частности, QR-код будет действителен в течение года, но если ситуация с вирусом ухудшится, то полгода. Ведомство уже направило новую версию в регионы.

Кроме того, для профилактики COVID-19 пациентам с ВИЧ рекомендуется вакцина «Спутник V» через четыре недели с начала приема антиретровирусных препаратов.

«Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется использование вакцины „Гам-Ковид-Вак“ для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Однако использование вакцины «Спутник V» для пациентов с ВИЧ рекомендуется без дополнительных ограничений вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки, сказано в документе.