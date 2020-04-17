Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии

«Опубликована вторая версия временных методических рекомендаций „Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19“, разработанных группой ведущих российских ученых и клиницистов», — приводит агентство текс сообщения пресс-службы министерства.

Специалисты учли новые клинические данные и обновили схемы профилактики и лечения вирусной инфекции. В рекомендациях предложили новые комбинации лекарств.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что любой случай ОРВИ в столице будут расценивать как подозрение на коронавирус. Всех заразившихся отправят на двухнедельный карантин.

За минувшие сутки в России зафиксировали еще 4070 случаев заражения 2019-nCoV. Всего в РФ 32 008 инфицированных. 273 из них умерли от COVID-19.