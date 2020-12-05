Минздрав объяснил, почему подорожали градусники и лекарства

Россияне заметили, что в аптеках подорожали ртутные градусники и некоторые лекарства. Но на это есть свои причины. В Минздраве РФ объяснили, что цены на препараты меняются в зависимости от повышения курсовой импортной стоимости.

«Рост цен на ртутные термометры связан с повышенным спросом в условиях пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ и, видимо, с тем, что наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Также это может быть связано с участием России в программе ВОЗ по отказу от производства приборов, содержащих ртуть. Тем не менее в пресс-службе отметили, что Министерство здравоохранения не регулирует цены на препараты, которые не входят в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.

В конце ноября в России выросли цены на лекарства от рака, уточняет Ura.ru. В частности, стоимость ломустина выросла в десять раз, а азатиоприна — в два раза. Однако оба средства входят в перечень жизненно важных лекарств. По предварительной информации, это произошло из-за постановления кабмина от 31 октября 2020 года. Документ позволяет корректировать цены на лекарства при их недостатке на рынке.