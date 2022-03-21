Минздрав: нехватка лекарств в аптеках может быть вызвана повышенным спросом

Возможная нехватка лекарств в российских аптеках будет связана не с нехваткой лекарств, а повышенным спросом. Об этом заявил Замглавы Минздрава Сергей Глаголев.

Глаголев считает, что дефицит лекарств в аптеках спровоцирует рост спроса как со стороны обычных жителей, так и со стороны медицинских учреждений. «Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом», — сказал он.



Глаголев подчеркнул, что Минздрав заранее подписал контракты на закупку ряда медикаментов по централизованным механизмам. Количество договоров составляет 85%. В список вошли медикаменты для терапии туберкулеза и ВИЧ. Также закуплены препараты для реализации в рамках национального календаря профилактических прививок.



Ажиотажный спрос на медикаменты связан с ростом цен на ряд фармацевтических и иных продуктов. По мнению Глаголева, фармпроизводители быстро адаптируются к новым условиям, если применят опыт пандемийного периода.