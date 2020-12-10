Минздрав не стал вводить обязательные тесты на алкоголизм для водителей

Правила выдачи водительских медицинских справок с 1 января 2021 года не изменятся, рассказали в Минздраве. Это значит, что ранее анонсированные дорогостоящие CDT-тесты на хронический алкоголизм введены не будут.

В конце 2019 года Минздрав хотел ввести новый обязательный тест на хронический алкоголизм: наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина — CDT-маркера. Однако эта инициатива вызвала возмущение среди водителей из-за повышения тарифов на процедуру. Об инициативе тогда высказался даже президент страны Владимир Путин, пишет «Коммерсант».

Сейчас Минздрав взял год для изучения альтернативных вариантов выявления алкозависимых граждан, в том числе путем исследования метаболитов — продуктов распада этанола в организме водителей. Но как говорят эксперты, точный диагноз не позволяет установить и этот способ.

Автошколы обязали подавать сведения об учебной группе в полицию в течение пяти дней после начала обучения. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин пояснил «360», что нововведение будет противодействовать коррупции. Если ГИБДД вовремя не предоставят необходимую информацию, то в приеме экзамена инспекторы могут отказать.