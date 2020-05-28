Минздрав назвал симптомы COVID-19 у беременных

У подхвативших коронавирус беременных женщин могут быть кашель, одышка и лихорадка. Более того, стабильное течение болезни может внезапно перейти в критическое состояние.

«У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания», — сообщили в Минздраве России.

Медики провели исследования, основываясь на данных 114 беременных женщин, и выявили наиболее характерные симптомы болезни. У 87,5% заразившихся женщин врачи замечали лихорадку, у 53,8% — кашель, а 22,5% беременных жаловались на усталость. Также медики диагностировали у 8,8% пациенток диарею, одышку (11,3%) и боль в горле (7,5%).

В рекомендациях Минздрава отмечается, что к группе риска относятся беременные с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением и диабетом. Женщинам рекомендовали делать УЗИ каждые четыре недели после выздоровления от COVID-19.

«В настоящее время не известно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов», — подчеркнули в министерстве.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян 25 мая сообщила, что в России насчитывается 2561 беременная с коронавирусной инфекцией. Она отметила, что дети рождаются здоровыми, но возможность заражения в дальнейшем не исключается.