Минздрав назвал самый важный симптом COVID-19

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал о важном симптоме коронавируса нового типа. По его словам, это отдышка, так как именно нехватка воздуха свидетельствует о заражении, а «не кашель и высокая температура».

«Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка», — отметил Авдеев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом только одышка может указать на развитие именно тяжелой формы протекания болезни COVID-19.

По последним данным, в России коронавирусом заразились уже более 93 тысяч человек, скончались 867 пациентов, восьми тысячам удалось вылечиться.

Ранее сообщалось, что ученые сдвинули дату завершения пандемии в России на более поздний срок. При этом в ООН призвали не ждать возврата к прежней жизни после окончания вспышки опасного вируса.