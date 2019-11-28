Минздрав назвал причину смерти пациентки Каабака

«По предварительным данным, к сожалению, девочка умерла от пневмонии», — привел слова Байбариной «Интерфакс».

О смерти маленькой пациентки с редким заболеванием почек стало известно 27 ноября.

«Последнюю группу вакцин ей ввели 28 октября. Согласно действующему протоколу, трансплантацию можно делать спустя месяц после этой вакцинации, то есть сегодня. А Настя умерла вчера», — рассказал трансплантолог Михаил Каабака, который до своего увольнения был врачом малышки.

Он добавил, что пока нельзя комментировать причину смерти и то, можно ли было ее предотвратить, так как медики еще не получили результаты вскрытия.

Ранее Каабак говорил о кардиомиопатии, которая была у Насти. Девочку выписали из стационара несмотря на то, что ей требовался ежедневный гемодиализ. Кроме того, ребенок был в списке первоочередно нуждающихся в операции детей.