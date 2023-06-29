Общество 29 июня 2023, 15:50 Минздрав назвал ожидаемую продолжительность жизни россиян Глава Минздрава Мурашко: ожидаемая продолжительность жизни в РФ составляет 73,4 года РИА «Новости»

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Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России сейчас составляет 73,4 года. Такие цифры на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минздрава.

«Ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период — 73,4 года», — сказал министр.

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Мурашко отметил снижение уровня смертности на 23%. По его словам, в 2023 году зафиксировали исторический минимум по младенческой смертности — 4,4 промилле. Глава Минздрава добавил, что через семь лет этот показатель должен упасть до 3,3 промилле.

Министр подчеркнул важность госпрограмм, частности, национального проекта «Здравоохранение» в достижении этих целей. Он напомнил, что в России построили 2200 медицинских объектов. Так, только за четыре года появилось 64 новых региональных сосудистых центра.

Ранее Мурашко сообщил, что до конца 2023 года жителям новых регионов России будут оказывать медицинскую помощь без предъявления полиса обязательного медицинского страхования.