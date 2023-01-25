Общество 25 января 2023, 04:13 Минздрав назвал число студентов медицинских вузов Глава Минздрава Мурашко: прием в медицинские вузы вырос на 4%, в медколлледжи на 5% Pixabay

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Прием абитуриентов в медицинские вузы в 2022–2023 году вырос почти на 4%, желающих обучаться в медицинских колледжах стало более чем на 5% больше. Такую информацию сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко, его процитировал ТАСС.

«Почти на 4% в 2022-2023 учебном году увеличился прием обучающихся в образовательные и научные организации Минздрава России по программам высшего образования. Более чем на 5% выросло за прошлый учебный год количество выпускников в учебных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования», — сообщил министр здравоохранения.

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По словам Мурашко, в России по медицинским направлениям обучаются более 300 тысяч студентов.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об интеграции сфер образования и науки новых регионов России в образовательную систему страны. Новый закон подразумевает, что в РФ признаются образование, ученые звания и степени, полученные в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.