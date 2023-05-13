Общество 13 мая 2023, 00:45 Минздрав назвал болезни для отказа в предоставлении соцуслуг Минздрав РФ утвердил список болезней, с которыми могут отказать в соцуслугах РИА «Новости»

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Россиянам с туберкулезом, затяжными психическими расстройствами и тяжелыми заболеваниями кожи смогут временно отказывать в предоставлении социальных услуг на дому. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий документ подписал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Утвердить перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину может быть отказано в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме», — отмечалось в документе.

В число противопоказаний попали туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, лепра с бактериовыделением, синдром зависимости от психоактивного вещества.

Также в список внесли психические расстройства и расстройства поведения при установлении за пациентом активного диспансерного наблюдения, опасные для окружающих инфекционные заболевания, гангрену и некроз легкого.

Президент России Владимир Путин расширил список детских заболеваний, в лечении которых принимает участие фонд «Круг добра».