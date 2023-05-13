13 мая 2023, 00:45
Минздрав назвал болезни для отказа в предоставлении соцуслуг
Минздрав РФ утвердил список болезней, с которыми могут отказать в соцуслугах
Россиянам с туберкулезом, затяжными психическими расстройствами и тяжелыми заболеваниями кожи смогут временно отказывать в предоставлении социальных услуг на дому. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Соответствующий документ подписал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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«Утвердить перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину может быть отказано в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме», — отмечалось в документе.
В число противопоказаний попали туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, лепра с бактериовыделением, синдром зависимости от психоактивного вещества.
Также в список внесли психические расстройства и расстройства поведения при установлении за пациентом активного диспансерного наблюдения, опасные для окружающих инфекционные заболевания, гангрену и некроз легкого.
Президент России Владимир Путин расширил список детских заболеваний, в лечении которых принимает участие фонд «Круг добра».
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