Минздрав назвал благоприятным сценарий развития ситуации с коронавирусом

Принятые российскими властями меры дают необходимый результат. Сейчас ситуация с заражением коронавирусом идет по благоприятному сценарию.

«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», — цитирует министра здравоохранения Михаила Мурашко РИА «Новости».

Он также говорил, что пациентам с тяжелой формой заболевания дают самые высококвалифицированные консультации. Каждого тяжелобольного человека консультируют сотрудники федеральных медицинских центров.

Как отмечал премьер-министр страны Михаил Мишустин, в России пока только ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Он поручил регионам полностью подготовить медицинские учреждения к приему пациентов. Все больницы должны быть оснащены оборудованием и лекарствами.

Всего в России зафиксировано 4149 человека с подтвержденным коронавирусом. Врачи поставили на ноги 281 пациента. Скончались от вируса 34 жителя. В мире число инфицированных уже перевалило за миллионную отметку.