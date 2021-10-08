Минздрав заявил, что визит ЕМА для сертификации «Спутника V» в Россию может произойти до конца года
Минздрав РФ: визит представителей ЕМА для сертификации Спутника V в Россию может состояться в декабре
Российская сторона занята согласованием визита представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в РФ для согласования сертификации вакцины «Спутник V». Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Минздрава России.
«В настоящее время идет согласование деталей визита представителей ЕМА в рамках процедуры сертификации вакцины „Спутник V“. Визит может состояться уже в декабре», — сказали в министерстве.
Ранее в министерстве опровергли заявление посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера. Он утверждал, что российская сторона не предоставила Еврокомиссии документы, необходимые для взаимного признания COVID-сертификатов.
Минздрав рассказал, что уже отправил документацию и получил подтверждение о ее получении европейскими представителями 30 сентября.
Российская вакцина «Спутник V» является первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Вакцина появилась еще в 2020 году, но Всемирная организация здравоохранения еще не одобрила ее. При этом ВОЗ признал шесть других вакцин от коронавируса: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, Sinopharm.
Недавно глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что сейчас все барьеры для одобрения Всемирной организацией здравоохранения «Спутника V» сняты.