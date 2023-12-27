Общество 27 декабря 2023, 16:38 Минздрав Крыма рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле жителя Феодосии Минздрав Крыма: пострадавший при ударе ВСУ в Феодосии остается в больнице РИА «Новости»

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Житель Крыма, который получил ранения из-за ракетного удара ВСУ по порту Феодосии, по-прежнему остается в больнице. О его состоянии РИА «Новости» сообщил представитель Минздрава Крыма.

В ведомстве отметили, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести, за ним внимательно наблюдают врачи.

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«В настоящее время стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжести», — указали в Минздраве.

ВСУ 26 декабря нанесли удар по Феодосии. Обстрел унес жизнь одного крымчанина, еще четыре человека получили ранения. Двоим из них оказали амбулаторную помощь, еще двоих поместили в больницу в состоянии средней тяжести.

При атаке ВСУ получил повреждения десантный корабль «Новочеркасск», находившийся в порту. По мнению сенатора Андрея Климова, украинские боевики решили атаковать Феодосию после того, как ВС России освободили Марьинку. Он также напомнил, что Украина не в первый раз использовала подобные методы.