Минздрав Красноярска объяснил, почему детей попросили прийти на елку с медсправками

На новогоднюю елку в Красноярске пускали детей, которые получили медицинские справки о состоянии здоровья. Местный минздрав заявил, что это нормальная процедура.

По словам, начальника отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Красноярского края Галины Слепневой, на эту меру пошли для предупреждения инфекционных заболеваний. Она отметила, что подобные требования существуют во всех субъектах России в преддверии кремлевских и губернаторских елок.

«У нас в этом году, как и в предыдущем году, требования были однозначные, которые были согласованы, вернее даже предложены Роспотребнадзором. Это справка об эпидокружении, справка о прививках и отсутствии педикулеза», — рассказала Слепенева радиостанции «Говорит Москва».

Представительница регионального минздрава отметила, что на любом массовом мероприятии существует риск заразиться каким-либо вирусом.

«Мы предохраняем организованный коллектив при массовом мероприятии от распространения той или иной инфекции. Будь то грипп, будь то ОРВИ, будь то туберкулез», — заключила она.

На елку в Большом концертном зале красноярской краевой филармонии пришли около 900 школьников со всего региона. Родителей на мероприятие не пустили. Они ждали детей на улице. Ранее местные СМИ сообщили, что детей перед праздником обязали пройти медосмотр и сдать анализы.

«Побывали у фтизиатра, были на консультации у педиатра. Нужна была прививка от гриппа, справка об эпидемиологическом состоянии. За день до елки ходили забирать справку, и был осмотр ребенка. В школе тоже давали справки», — рассказала порталу sibreal.org мама одного ребенка.

Ранее маленьких пациентов МОНИКИ с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Детей их хирургического отделения лично поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.