Минздрав Киргизии объявил начало всеобщей вакцинации от коронавируса

Киргизия начала всеобщую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции. С 29 марта всех желающих будут вакцинировать препаратом китайских разработчиков «Синофарм».

«Сегодня начнется вакцинация», об этом объявил министр здравоохранения и социального развития республики Алымкадыр Бейшеналиев, сообщил ТАСС.

Министр заявил, что первым сделает прививку от ковида. Вакцинацию проведут бесплатно и на добровольной основе. Первыми регионами, где пройдет данное мероприятие, станет Бишкек, Чуйская и Ошская области. Планируется, что первыми получат уколы работники бюджетных учреждений.

Препарат в поличестве 150 тысяч доз уже доставили в страну, дополнила «Газета.ru». При этом Бейшеналиев рассказал, что до мая или июня в распоряжение поступит российская вакцина «Спутник V». Ранее в Киргизии отказались от использования препарата AstraZenеса, от которого в Дании уже зафиксировали несколько летальных случаев.