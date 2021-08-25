Минздрав Карелии сообщил об увеличении числа жертв массового отравления алкоголем

Пятый человек умер после отравления суррогатным алкоголем в Карелии. Еще трое остаются в больнице, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Министерства здравоохранения.

«К сожалению, скончался еще один человек в Республиканской больнице имени В. А. Баранова. Врачи делали все возможное, однако спасти его не удалось. В настоящее время еще три человека находятся в Медвежьегорской ЦРБ, их состояние удовлетворительное», — сказала представительница Министерства РИА «Новости».

Некачественным алкоголем в понедельник в Пудожском районе Карелии отравились восемь рабочих из Белоруссии. Один человек скончался до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской ЦРБ, а 24 августа скончался еще один мужчина, лежавший в Республиканской больнице имени В. А. Баранова.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следствие считает, что работники предприятия выпили суррогатный алкоголь. Исследования подтвердили, что у пострадавших в крови был метанол. По имеющимся данным, рабочие купили алкогольные напитки в Карелии.