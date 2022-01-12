Минздрав Камчатки усомнился в смерти студентки из-за прививки

Минздрав Камчатки начал проверку по факту смерти 18-летней девушки, которая скончалась 11 января. В соцсетях строят предположения, что причиной смерти могла стать прививка от коронавируса, но в ведомстве выразили сомнения по этому поводу. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Девушка сделала первую прививку от коронавируса 18 ноября. В течение трех недель после этого она не обращалась к врачам с какими-либо жалобами на самочувствие. А вторую прививку ей сделали 12 декабря. Через пять дней ее госпитализировали, предварительно диагностировав инсульт, сообщил камчатский Минздрав. В ведомстве добавили, что никаких нарушений в работе медиков не выявили.

После ряда обследований в стационаре у девушки выявили болезнь, которая могла привести к смерти. В Минздраве сослались на врачебную тайну и не стали раскрывать все подробности. Но указали, что у студентки могла быть хроническая болезнь, о которой она не подозревала.

«У медиков перед вакцинацией не возникло оснований подвергать пациентку углубленному исследованию или дать медотвод, так как о каких-либо проблемах со своим здоровьем она не сообщила», — пояснили в министерстве.

Медики, которые делали студентке прививку, тоже считают, что сейчас нет никаких оснований утверждать, что причиной смерти могла стать вакцинация. Они подчеркнули, что с момента введения первого компонента вакцины до смерти прошло почти два месяца. Для такого рода осложнений это слишком большой срок, указали власти.

Точную причину смерти установят эксперты. В Минздраве Камчатки выразили соболезнования родным и близким умершей.

Мать погибшей студентки сообщила ИА «Кам 24», что первый укол ее дочь перенесла нормально, хотя несколько дней ее мучили мигрени. Состояние начало ухудшаться после второй инъекции. У девушки начала неметь правая рука, спустя четыре дня отказала нога.

«Валя перестала нормально ходить. Она говорила мне, что перестала понимать, что происходит, у нее зрение испортилось, было помутнение сознания», — рассказала ее мать.

Следующей ночью ее дочери стало еще хуже. Они позвонили в скорую, но там, когда услышали про прививку, сказали, что это просто реакция организация на вакцину. Когда она перезвонила утром и умолчала о вакцине, девушку забрали в больницу.

«В неврологическом отделении ей стали оказывать помощь. Вале стало лучше — у нее нормализовалась речь, сознание, начали работать рука и нога. Врачи планировали выписать дочь 30 декабря. Однако 25 декабря у нее опять начались головные боли и поднялась температура. Валя позвонила мне и пожаловалась на боли в животе. 27 декабря сделали снимок. Врачи сказали, что обнаружили пневмонию, поэтому Валю перевели в терапевтическое отделение», — сообщила мать.

А 30 декабря, когда студентку хотели выписывать, ее матери сообщили, что ее перевели в реанимацию. Женщина приехала в больницу, там ей сказали, что у девушки отказали почки, произошел отек мозга и что у нее энцефалит.

«А умерла она, как мне сказали, от аутоиммунного энцефалита», — рассказала женщина.