Общество 11 января 2023, 00:07 «Люди приходят и продолжают работать». Минздрав ДНР рассказал о ситуации в больницах Донецка во время обстрелов Минздрав ДНР: в больницах Донецка оказывают помощь, несмотря на обстрелы и повреждения Pxhere

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Врачи в медицинских учреждениях Донецка оказывают необходимую помощь пациентам, несмотря на регулярные обстрелы и повреждения. Об этом рассказал министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев в эфире телеканала «Оплот-ТВ».

«Эти разрушения критично на работу системы и учреждений не влияют. Люди приходят и продолжают работать, оказывать помощь», — отметил он.

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По его словам, Вооруженные силы Украины обстреливают объекты критической инфраструктуры, чтобы запугать мирных жителей.

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Больницы в Донецке неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. В начале года из-за обстрелов со стороны украинских военных пострадало здание психиатрической больницы в Куйбышевском районе города. Мэр Донецка Алексей Кулемзин 24 декабря сообщал, что атаке подверглась поликлиника в Петровском районе.

Также бойцы ВСУ обстреляли здание Республиканского травматологического центра. В здании выбило окна, от удара пострадала припаркованная неподалеку машина.