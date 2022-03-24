Минздрав: дефицита инсулина в России нет

Дефицита инсулина в РФ нет, подчеркнул министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с депутатами Госдумы. Он предостерег от покупки препаратов впрок. Слова министра привело РИА «Новости».

«Никакого дефицита инсулина нет, он в достаточном количестве есть», — сообщил Мурашко.

По его данным, препаратов для терапии щитовидной железы тоже достаточно, причем как зарубежных, так и отечественных производителей. Министр заметил, что не стоит закупать препараты в большом количестве на будущее: их срок годности ограничен.

Ранее, 23 марта, Михаил Мурашко заявил, что цены на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших являются фиксированными и могут меняться «только по объективным причинам».

За два дня до этого стало известно, что власти каждого российского региона создали необходимый резерв медикаментов для больниц и поликлиник.

По мнению коммерческого директора компании «ФармаМед» Михаила Колчевского, дефицита лекарств на рынке РФ не предвидится и впредь, однако как импортные, так и отечественные препараты вырастут в цене.