Минздрав Дагестана разъяснил слова о смерти 40 врачей во время борьбы с COVID-19

«С начала пандемии в Дагестане скончались около 40 медработников, и это не только врачи, а также средний, младший медперсонал и другие сотрудники. И не все они умерли от коронавируса и пневмонии, были и другие диагнозы», — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве добавили, что во время пандемии медики заражались не только на работе, но и от родственников и членов семей.

Ранее глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов во время беседы с политологом Русланом Курбановым заявил, что 40 его коллег во время борьбы с пандемией 2019-nCoV скончались от COVID-19 и внебольничной пневмонии. Он подчеркнул, что семьи умерших во время исполнения своего профессионального долга медиков получат компенсации в размере 2,7 миллиона рублей.

Как сообщил оперштаб республики, всего в Дагестане выявили 3371 случай COVID-19. Умерли 29 человек.