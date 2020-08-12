Минздрав анонсировал выпуск вакцины против коронавируса через две недели
Он отметил, что сейчас важно обеспечить возможность привиться внутри России. Об этом написало РИА «Новости». По словам Мурашко, в первую очередь препарат направят медикам. Также одними из первых прививаться будут учителя. При этом в министерстве не согласились с критикой российской вакцины. Ее назвали безосновательной.
После регистрации вакцина пройдет третий этап тестирования. По его окончании добровольцев застрахуют и выплатят деньги за прохождение испытаний. Об этом заявили в центре Гамалеи.
О том, что Россия первой в мире создала вакцину против COVID-19, сообщил президент РФ Владимир Путин. Речь идет о препарате, который за несколько месяцев сделали в институте имени Гамалеи. Российский лидер уточнил, что одна из его дочерей уже сделала прививку.
Она будет для всех россиян бесплатной. Массовую вакцинацию собираются начать в октябре 2020 года. В течение несколько месяцев специалисты собираются производить по несколько тысяч доз вакцины в месяц. С 2021 года производство хотят увеличить до нескольких миллионов.
За последние сутки в России зафиксировали 5102 новых случая коронавируса. Всего в стране заболели 902 701 человека.