Минздрав анонсировал выпуск вакцины против коронавируса через две недели

Первые партии вакцины от коронавируса выпустят в течение ближайших двух недель. После этого препарат начнут применять. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что сейчас важно обеспечить возможность привиться внутри России. Об этом написало РИА «Новости». По словам Мурашко, в первую очередь препарат направят медикам. Также одними из первых прививаться будут учителя. При этом в министерстве не согласились с критикой российской вакцины. Ее назвали безосновательной.

После регистрации вакцина пройдет третий этап тестирования. По его окончании добровольцев застрахуют и выплатят деньги за прохождение испытаний. Об этом заявили в центре Гамалеи.

О том, что Россия первой в мире создала вакцину против COVID-19, сообщил президент РФ Владимир Путин. Речь идет о препарате, который за несколько месяцев сделали в институте имени Гамалеи. Российский лидер уточнил, что одна из его дочерей уже сделала прививку.

Она будет для всех россиян бесплатной. Массовую вакцинацию собираются начать в октябре 2020 года. В течение несколько месяцев специалисты собираются производить по несколько тысяч доз вакцины в месяц. С 2021 года производство хотят увеличить до нескольких миллионов.

За последние сутки в России зафиксировали 5102 новых случая коронавируса. Всего в стране заболели 902 701 человека.