15 декабря 2023, 16:13
Минздрав анонсировал поправки по программе «Земский доктор» после прямой линии с Путиным
Минздрав подготовит поправки о повышении выплат по программе «Земский доктор»
Министерство здравоохранения России готовит изменения о повышении выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в новых регионах. Об этом рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, сообщил «Московский комсомолец».
Речь идет о повышении до двух и одного миллионов рублей соответственно.
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Накануне президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что суммы, которые выделяют медикам про программе «Земский доктор», нужно повысить. Это станет стимулом для медработников при конкурентной зарплате.
Проект «Земский доктор» запустили еще в 2012 году. Программа позволяет молодым специалистам получить до двух миллионов рублей при переезде в сельскую местность. Единовременные выплаты полагаются врачам, фельдшерам, акушеркам, медсестрам фельдшерских пунктов и врачебных амбулаториях.
Выплаты в России
Минздрав
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