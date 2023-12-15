Важное 15 декабря 2023, 16:13 Минздрав анонсировал поправки по программе «Земский доктор» после прямой линии с Путиным Минздрав подготовит поправки о повышении выплат по программе «Земский доктор» РИА «Новости»

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Министерство здравоохранения России готовит изменения о повышении выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в новых регионах. Об этом рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, сообщил «Московский комсомолец».

Речь идет о повышении до двух и одного миллионов рублей соответственно.

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Накануне президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что суммы, которые выделяют медикам про программе «Земский доктор», нужно повысить. Это станет стимулом для медработников при конкурентной зарплате.

Проект «Земский доктор» запустили еще в 2012 году. Программа позволяет молодым специалистам получить до двух миллионов рублей при переезде в сельскую местность. Единовременные выплаты полагаются врачам, фельдшерам, акушеркам, медсестрам фельдшерских пунктов и врачебных амбулаториях.