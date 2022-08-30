Минздрав Алтайского края объяснил мат в карточке пациентки недосмотром

В Алтайском крае в карточке 89-летней пациентки появилось матерное слово. Сигнальный листок с ругательством вклеила работница регистратуры. Ответственных накажут, сообщили «360» в краевом Министерстве здравоохранения.

Фотографию медицинской карточки заметила дочь 89-летней пациентки, сообщил Telegram-канал «Мышеловка». На листке с назначениями Волчихинской районной клинической больницы розовым маркером написали матерное слово с тремя восклицательными знаками и подчеркиванием. Главврач больницы Татьяна Харлова провела служебное расследование и выяснила, как оно там появилось.

В Минздраве Алтайского края уточнили, что надпись сделали не в карте, а на сигнальном листе. Адресовали ее не пациенту.

«Далее по недосмотру регистратора [лист] вклеили в карточку. С коллективом проведена соответствующая беседа, виновные специалисты понесут наказание», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что пенсионерка получает необходимую помощь — состоит на диспансерном учете, регулярно проходит осмотры и дообследования, по два-три раза в год лечится в стационаре.

Источник фото: Telegram-канал «Мышеловка»

«В связи с ухудшением состояния часто вызывала скорую помощь, после чего врачебная комиссия приняла решение об очередной госпитализации. Сейчас пациентка проходит лечение в стационаре. Претензий и жалоб к сотрудникам Волчихинской ЦРБ нет», — подчеркнули в Минздраве Алтайского края.