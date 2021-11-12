Минздрав Алтая проверит информацию о шутке врача, после которой умер пациент

Минздрав Алтайского края проверит информацию о неудачной шутке врача. Медик барнаульской больницы якобы предложил одному из пациентов отрезать ноги, а потом совершить суицид. Мужчина после этого отказался госпитализироваться и скончался.

Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

«Администрация больницы скорой медицинской помощи уже проверяет опубликованную в социальной сети информацию. В случае подтверждения изложенных фактов ко всем виновным в инциденте будут приняты соответствующие меры. Министерством здравоохранения также запрошена информация по данной публикации в медицинской организации с целью выяснения обстоятельств случившегося», — уточнили там.

Жалоба на ситуацию появилась в социальных сетях. Ее опубликовала дочь умершего. Она рассказала, что мужчина попал в барнаульскую горбольницу скорой медицинской помощи — его привезли из-за болей в животе. Во время осмотра пациент пожаловался врачу на ощущение онемения ног. Медик решил пошутить и сказал мужчине, что ноги придется ампутировать, а потом он может совершить суицид.

По словам дочери, пациент воспринял шутку буквально. После таких слов врача он принял решение отказаться от госпитализации и вскоре скончался.