Минвостокразвития задумалось о создании новой зоны свободной торговли с Китаем

Китаю предложат создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

«Пожалуй, одним из интересных, амбициозных проектов является идея создания на острове Большой Уссурийский нового пограничного кластера, который мог бы стать зоной свободной торговли между Россией и Китаем, зоной обмена товарами», — сказал Чекунков РИА «Новости».

Глава министерства сравнил зону свободной торговли с международным ТОР «наподобие китайско-казахстанского центра приграничного сотрудничества „Хоргос“». По его мнению, остров Большой Уссурийский для этого прекрасно подходит. Чекунков отметил, что предложения по созданию нового пограничного кластера будут сделаны китайской стороне в рамках предстоящего форума.

VII Восточный экономический форум состоится с 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке. В его программу включили более 70 деловых мероприятий, в том числе бизнес-диалоги: «Россия — Индия», «Россия — Вьетнам», «Россия — АСЕАН». Кроме того на мероприятии пройдут заседание делового совета «Россия — Китай» и конференция по инвестициям и торговле в Арктике.